La pandémie de coronavirus (COVID-19) a posé de nombreux défis. En raison du risque de contagion dans la vie quotidienne, de nombreux employés ont admis travailler à domicile, ce qui se caractérise par le fait d’éviter les interactions physiques. Certaines entreprises ont mis en œuvre cette modalité il y a plusieurs mois et dans l’industrie du jeu vidéo, beaucoup l’ont fait. L’un d’eux était Square Enix et il donne apparemment de si bons résultats qu’il le mettra en œuvre de manière permanente dans son modèle de travail.

Square Enix a mis en œuvre une série de mesures à partir de février de cette année pour offrir plus de flexibilité à ses employés et réduire le risque de contagion du coronavirus, qui comprend le travail à domicile, les heures de travail fractionnées et les conférences en ligne. Après presque 1 an depuis la mise en œuvre du travail à domicile, l’entreprise japonaise a annoncé aujourd’hui qu’elle cessera d’être une mesure provisoire en raison de la pandémie et qu’elle commencera à être une option de travail.

Par le biais d’un communiqué de presse, Square Enix a révélé qu’à partir du 1er décembre, il mettra en œuvre le programme Work from Home, avec lequel tous les employés et cadres de l’entreprise pourront choisir de travailler à domicile dans le but de «non seulement pour créer un environnement de travail flexible et diversifié, mais aussi pour améliorer encore la productivité et aider les employés à atteindre l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ».

Les employés de Square Enix accueillent le travail à domicile

Selon les informations, ce programme sera appliqué dans les succursales de la société Luminous Productions, Square Enix et Square Enix Holdings et tous les employés seront éligibles, et le modèle de travail de chacun pourra changer mensuellement en fonction des besoins du travail. en question.

Square Enix s’attend à ce qu’environ 80% des employés de l’entreprise travaillent à domicile au début de ce programme, ce qui répond à la manière dont les mesures de l’entreprise contre la pandémie ont été bien accueillies. La déclaration explique que 80% des employés de Square Enix ont déclaré dans une enquête de juin qu’ils considéraient le travail à distance positivement.

De plus, avec ce nouveau modèle, Square Enix sera en mesure de recruter plus de ressources humaines et de s’adapter aux événements imprévus, tels que les catastrophes et les changements de modèles de travail, en plus de permettre aux employés de libérer plus de créativité, ce qui améliorera à terme leur valeur d’entreprise, selon explique dans la déclaration.

Pensez-vous que le travail à domicile sera l’avenir du développement de jeux vidéo? Pensez-vous que plus d’emplois soutiennent le travail à domicile après la pandémie? Dites le nous dans les commentaires.

L’épidémie de coronavirus a amené Square Enix à modifier ses plans pour révéler ses jeux cette année et même au début de la pandémie, il a annoncé qu’un de ses employés avait été testé positif à la maladie. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à Square Enix en visitant cette page.

