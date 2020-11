Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme beaucoup s’y attendaient, Square Enix a eu une grosse surprise liée à The World Ends With You. En plus de confirmer la fenêtre de sortie et de montrer une nouvelle bande-annonce pour l’anime de la franchise, la société a également révélé un nouveau jeu.

Les rêves de beaucoup de gens se sont enfin réalisés, car Square Enix a annoncé NEO: The World Ends with You, la suite tant attendue du titre original de la Nintendo DS. Le nouvel opus a été présenté avec une bande-annonce qui révèle ses premières scènes avec le gameplay et certains de ses protagonistes.

En revanche, sa fenêtre de lancement et les plateformes sur lesquelles il sera disponible ont été confirmées. Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de la franchise, car la suite sortira dans le monde entier l’année prochaine.

Découvrez la première bande-annonce de NEO: The World Ends With You

NEO: The World Ends With You est un tout nouvel opus en cours de développement pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Comme nous l’avons mentionné, il sera disponible dans le monde entier au cours de l’été 2021.

Contrairement à son prédécesseur, NEO: The World Ends With You sera un jeu entièrement en 3D. La nouvelle aventure nous mènera à nouveau à Shibuya, au Japon, où nous apprendrons l’histoire de Rindo, le protagoniste qui participera au jeu du faucheur.

NEO: The World Ends With You respectera l’esthétique du premier opus et la plupart des mécaniques, notamment dans les combats. Cependant, il offrira un monde plus complexe et attractif. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse ci-dessous sa première bande-annonce:

«Explorez une reconstitution stylisée de Shibuya, en incarnant le rôle de Rindo pour lutter pour la survie et percer les mystères du jeu mortel de Reaper dans ce nouveau RPG d’action pour PlayStation 4 et Nintendo Switch», lit-on dans sa description.

NEO: The World Ends With You est en cours de développement pour PlayStation 4 et Nintendo Switch. Il sera disponible dans le monde entier à l’été de l’année prochaine. Sur cette page, vous trouverez plus d’informations sur la franchise.