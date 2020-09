À la fin du mois dernier, spécifiquement le 27 août, Square Enix a publié l’un des remasterisés les plus attendus par les joueurs; en particulier pour ceux qui ont pu profiter de l’original Final Fantasy Crystal Chronicles. Avec Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition les joueurs peuvent profiter, avec des mécaniques adaptées à l’époque, du jeu en PS4, Switch, Android et iPhone.

Cependant, à sa sortie, le jeu a reçu de nombreuses critiques en raison de problèmes de serveur ainsi que d’autres bogues. Square-Enix a voulu s’excuser, et a publié un message du directeur du jeu reconnaissant les problèmes:

Je suis le réalisateur de FINAL FANTASY CHRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, Araki Ryoma. Merci beaucoup d’avoir joué à notre jeu.

Nous avons reçu beaucoup de retours de nos joueurs depuis la sortie du jeu et nous nous efforçons de résoudre tous les problèmes soulevés le plus rapidement possible, mais je dois m’excuser pour le retard dans l’annonce de la situation.

Aussi Je m’excuse sincèrement pour la gêne occasionnée pendant le match..

Tout d’abord, la situation où les joueurs ne pouvaient pas jouer immédiatement après le lancement était due à une surcapacité de nos serveurs. Nous avons effectué une maintenance pour augmenter la capacité du serveur le 29 août, ce qui a conduit à une exécution relativement stable par la suite. À l’avenir, nous irons de l’avant pour résoudre tout problème de serveur supplémentaire si nécessaire.

Nous aimerions également publier des mises à jour rapides pour résoudre les bogues qui entravent l’expérience des joueurs avec le jeu et travaillent sur le calendrier de mise à jour annoncé précédemment.

Nous cherchons également à faire plus de mises à jour en plus de celles détaillées ci-dessus une fois que nous aurons examiné les commentaires des joueurs, et nous ferons plus d’annonces une fois que le contenu de la mise à jour sera finalisé.

Je dois encore m’excuser pour les inconvénients causés à nos clients et implorons votre compréhension pendant que nous essayons de réparer les choses.

Merci pour votre soutien continu à FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition.