La semaine dernière, Square Enix a publié sa dernière réédition améliorée Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. L’inconvénient pour les fans du jeu et Square Enix est qu’il a fait des débuts loin d’être formidables, en particulier avec ses problèmes en ligne. Le développeur s’est déjà excusé auprès de ses followers et a assuré qu’il prépare plusieurs mises à jour pour améliorer l’expérience.

Par le biais de la page officielle Square Enix, le directeur du jeu, Araki Ryoma, a contacté les fans pour leur présenter des excuses pour les problèmes survenus lors du lancement du titre et pour avoir mis si longtemps à en faire une annonce. .

Au cours de la première semaine sur le marché, les joueurs de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ont eu beaucoup de problèmes pour trouver des utilisateurs en ligne, mais heureusement, le développeur a pris en charge le problème et avec une mise à jour le 29 août, il a augmenté la capacité des serveurs, réalisant donc j’ai couru « comparativement plus stable » par la suite.

Square enix restera en contact avec les fans

Ryoma a également mentionné qu’ils travaillaient déjà sur certains bugs qui affectent l’expérience de jeu et a assuré qu’ils surveilleraient les commentaires des joueurs, à part qu’ils les tiendraient informés une fois le contenu finalisé.

Parmi certains de ces bugs, on trouve des gels dans les versions mobiles du titre, la possibilité de sauter les séquences d’introduction des boss et les scènes de myrrhe en multijoueur (consoles et mobile) et en solo (mobile). Ces solutions seront disponibles de la mi à la fin septembre.

Que pensez-vous des correctifs que Square Enix mettra en œuvre? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que l’une des principales caractéristiques du jeu qui vous a donné de quoi parler est l’absence de multijoueur local, ainsi que le multijoueur en ligne limité par région. Malheureusement, cela ne changera avec aucune des mises à jour à venir.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et les mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier.

