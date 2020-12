Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 15h07

Si vous envisagez d’acheter la version standard de Dragon Quest XI: Échos d’un âge insaisissable, alors nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Square Enix a supprimé ladite version de Steam et PlayStation Store après le lancement de l’édition spéciale, Dragon Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Édition définitive.

Bien que cette version finale améliore certainement le jeu de base avec plus de contenu, ce n’est pas non plus une situation de style. Personne 5 Royal. Square Enix fondamentalement amélioré le port de Commutateur Nintendo Dragon Quest XI, ce qui signifie que les visuels peuvent sembler un peu inférieurs à certains endroits.

Ce n’est pas comme si c’était quelque chose d’aussi remarquable, mais cela pourrait être une justification suffisante pour que quelqu’un préfère acheter la version de base à l’édition spéciale du jeu. Malheureusement, cela ne sera plus possible numériquement, vous devriez donc chercher une copie physique si tel est votre cas.

