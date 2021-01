Au fil du temps, les services de streaming deviennent une constante de notre quotidien. Maintenant, lors du CES 2021, il a été révélé que Google Stadia et GeForce Now seront disponibles sur les téléviseurs LG à partir de cette année.

Lors de sa présentation aujourd’hui, LG a révélé qu’à partir du second semestre 2021, Les nouveaux modèles de téléviseurs OLED, QNED et NanoCell pourront profiter de Stadia. De son côté, GeForce Now sera disponible à une date ultérieure. Cependant, pour le moment, on ne sait pas si ces deux services de streaming seront compatibles avec les modèles LG actuels et précédents.

Heureusement, ce n’est pas tout pour Stadia. Ça fait longtemps Google a révélé que ce service de streaming arrivera sur Google TV au cours du premier semestre 2021. De même, étant donné que les nouveaux téléviseurs Sony peuvent exécuter Google TV, il existe la possibilité d’utiliser Stadia dans ces produits.

Quant à GeForce Now, ce service est désormais disponible sur Nvidia Shield, Windows, macOS, Chrome OS, Android et (en beta) dans Safari pour iOS et iPadOS. De cette façon, Les nouveaux produits de LG marqueront l’arrivée de cette plateforme aux télévisions de manière native.

Considérant que le CES a déjà commencé, il est très probable que nous ayons de nouvelles informations sur l’avenir technologique de Google, Sony, Microsoft et plus d’entreprises tout au long de la semaine.

Via: The Verge