Un problème hors de sa portée

Depuis sa révélation il y a un an au GDC lors de son lancement et de ses premiers mois, le Stadia de Google a été entouré à la fois d’excitation et de scepticisme. C’était un point d’entrée révolutionnaire et assez ambitieux pour Google dans le monde du jeu. Cependant, il semble que le plus grand défi pour Stadia soit au-delà de lui-même.

Les plans de Google pour Stadia étaient de l’établir en tant que “ plate-forme non liée au matériel ”. La première véritable plateforme de Cloud Gaming. Dans quels joueurs joueraient réellement dans le cloud (un serveur Google) à partir de n’importe quel appareil pris en charge. Cela sonne bien sur le papier! Et il a le potentiel de laisser derrière lui les problèmes de jeu liés au matériel. (Tout en apportant également de nouveaux problèmes liés au Cloud, mais laissons cela pour plus tard).

Au cours de cette année, depuis que nous avons connu Stadia jusqu’à présent, on a beaucoup parlé de problèmes potentiels concernant le service. À savoir, latence, problème de propriété, multijoueur, entrée LAG et ainsi de suite.

Toutes ces discussions autour des problèmes auxquels Stadia peut être confronté m’ont amené à me demander ce que je pensais être le plus grand défi de Stadia. Au début, le problème de la propriété m’est venu à l’esprit. La question de savoir si Google ou les utilisateurs / joueurs possédaient la licence des jeux.

Premier défi: le problème de la propriété.

Ce problème est hérité de l’idée d’une plateforme en tant que service. Prenons comme exemple une autre plateforme: PC. Si vous achetez une licence de jeu dans Steam. Par exemple, c’est à vous de l’utiliser. Steam gère la transaction et les téléchargements pour vous, mais le jeu vous appartient à tout moment et sur le PC sur lequel vous souhaitez jouer. Steam dans cet exemple est juste un magasin dans lequel vous achetez votre licence, mais la licence vous appartient. C’est-à-dire que Steam ne peut pas vous prendre ce jeu.

D’autre part, nous pouvons nous tourner vers Netflix pour comprendre ce qui se passe si vous ne possédez pas la licence. Netflix est un service de divertissement pour regarder des films et des émissions. Dans le cas de Netflix, ils possèdent la licence des films et des émissions que les utilisateurs regardent sur leur service. Pendant ce temps, les utilisateurs ont accès à leur service moyennant des frais mensuels. Cependant, dans ce cas, si Netflix perd la licence d’un film ou d’une émission (en raison de conflits juridiques ou simplement parce que la licence a expiré), tous les utilisateurs y perdront automatiquement également l’accès.

Vous pouvez alors voir à quel point il est important de savoir à qui appartient la licence des jeux. Par exemple, si Google possède les licences, vous risquez de ne pas pouvoir jouer ou terminer les jeux que vous vouliez. Peut-être avez-vous acquis le service pour jouer à un jeu ou à une série en particulier n’importe où avec l’un de vos appareils, mais vous ne pourrez plus le faire.

Cependant, les utilisateurs du service peuvent être rassurés car Google a confirmé que les jeux apportés sur Stadia sont sous licence aux joueurs. Par conséquent, ils sont à eux de jouer avec quand et où ils veulent. Pourtant, cela a apporté un autre problème, un problème auquel je pourrais m’identifier.

Le plus grand défi de Stadia: la confiance

Google a affirmé que les jeux appartiendraient aux joueurs et c’est génial! Cependant, les questions restantes sont: «Sera-t-il conforme? Pour combien de temps? ” et quelques variantes de celui-ci. En fin de compte, la question n’est qu’une seule: «Pouvons-nous faire confiance à Google?».

Les joueurs font confiance

Pourquoi? Parce que Google s’est fait un nom en abandonnant les projets peu rentables. En tant qu’ancien utilisateur de Google+, je peux comprendre le sentiment de méfiance. “Pendant combien de temps Google prendra-t-il en charge cette plate-forme?” “Qu’arrivera-t-il à mes jeux en cas d’échec?” “Et tout le temps et l’argent que j’aurais dépensé là-dessus?”

Ces questions suffisent à faire douter un utilisateur. Surtout si, en tant qu’utilisateur, vous avez déjà quelque chose de fonctionnel que vous jugez digne de confiance. Donc, ma conclusion à l’époque était que le plus gros problème de Stadia serait de gagner la confiance du joueur. En fin de compte, j’avais tort.

La confiance de l’éditeur

En ce qui concerne la confiance, il y a un défi majeur pour Stadia en plus de gagner la confiance des joueurs. C’est pour gagner la confiance des éditeurs de jeux et des développeurs. Et des rapports récents suggèrent que ce n’est pas le cas actuellement.

Les éditeurs et les développeurs peuvent voir les mêmes choses de Google que nous avons tous vu. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir leur faire confiance pour maintenir la plate-forme à long terme. De plus, ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire confiance. Les joueurs feront confiance à la plateforme.

Dans ces circonstances, il peut être difficile de décider entre la prise en charge de la plate-forme / service ou l’utilisation des ressources ailleurs. C’est parce qu’il s’avère que le développement de jeux est une tâche très coûteuse et longue.

Par conséquent, les éditeurs doivent se demander où placer leurs ressources. Vont-ils investir du temps et de l’argent dans le développement ou le portage de jeux pour cette nouvelle plate-forme intéressante sans base d’utilisateurs significative? Ou préféreraient-ils concentrer leurs ressources sur des plates-formes bien établies avec des millions d’utilisateurs en attente de nouveaux jeux?

Certains grands éditeurs ont suffisamment de ressources pour prendre des risques et même faire les deux cas. Mais les petits éditeurs et les développeurs indépendants ne peuvent pas se permettre de prendre le risque. Quelques faux mouvements pourraient signifier leur défaite.

L’avenir de Stadia

En soustrayant les risques et les avantages tout en tenant compte des problèmes de confiance, nous pouvons clairement voir comment cela pourrait être le plus gros problème de Stadia. Celui qui pourrait les finir avant même de s’échauffer. En effet, aucune plate-forme de jeu ne peut survivre au manque de jeux et de joueurs. Le manque de joueurs entraîne un manque de jeux qui finit par causer plus de manque de joueurs et ainsi de suite. C’est ainsi que les plates-formes meurent.

Cependant, cela ne veut pas dire que Stadia échouera. Il a, comme nous l’avons dit précédemment, un concept révolutionnaire et beaucoup de potentiel. En fin de compte, le sort de Stadia repose entre les mains de Google. Tout dépend du fait que Google gagne la confiance des éditeurs et des joueurs.

Cependant, même si Stadia parvient à surmonter son plus grand défi, il y en aura d’autres à venir. À savoir, la fiabilité du service, la disponibilité du service, le LAG, le LAG d’entrée et ainsi de suite. Mais, même si ces problèmes techniques n’existent pas, il ne serait pas pertinent que le problème le plus important et le plus important ne soit pas traité en premier. D’un autre côté, si les problèmes techniques persistent sans faire face au Trust Challenge, l’avenir de Stadia semblerait assez sombre.

