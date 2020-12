Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le démarrage des opérations de STADIA, le service de jeu de Google basé sur la technologie cloud, était tout sauf génial et au moins aujourd’hui, il semble que cet aperçu de l’avenir ait échoué. Malgré cela, STADIA est toujours en vie et tente d’avancer et a récemment révélé que de nouveaux pays pourront profiter de sa proposition.

Peut-être que l’option pour STADIA est d’atteindre ces marchés de moindre importance à la recherche d’une position qui permette de créer une base d’acteurs en Europe. Selon Google, STADIA va commencer une nouvelle aventure dans 8 pays européens à partir de demain, qui pourront profiter de la proposition de jeu de ce service qui se targue de ne pas nécessiter de matériel ou de téléchargements pour fonctionner.

À cet égard, la déclaration STADIA fait référence à ce qui suit: “Nous avons créé STADIA pour rendre les jeux plus accessibles. Vous n’avez pas besoin d’acheter de nouveau matériel car STADIA fonctionne avec ce que vous avez déjà: ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, téléphones et tablettes compatibles et pilotes pour Jeux populaires. STADIA fonctionne instantanément, sans attendre le téléchargement ou la mise à jour de vos jeux. Des millions de personnes supplémentaires peuvent désormais jouer à des jeux sur Stadia, car il sera disponible dans huit nouveaux pays européens. Si vous êtes en Autriche, en République tchèque ou en Hongrie , Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie ou Suisse, vous pouvez facilement vous inscrire sur Stadia.com. L’accès à Stadia dans tous ces pays sera mis en œuvre dans les prochaines 24 heures. “

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source