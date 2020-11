Les plateformes de streaming de jeux vidéo continuent de se préparer à leur arrivée iOS, mais éviter de passer par l’App Store afin d’éviter la commission de 30% sur les paiements récurrents (abonnements). Le dernier à confirmer ses débuts sur la plateforme Apple a été Stades, le service Google qui n’a vu le jour que cette année. Ainsi, aujourd’hui, deux propositions de Cloud Gaming ont annoncé leur expansion au-delà d’Android.

Les tests de Google Stadia sur iOS commenceront dans les semaines à venir. GeForce Now à partir d’aujourd’hui

Stadia, comme GeForce Now, optera pour un application web progressive. Autrement dit, un client qui fonctionne via n’importe quel navigateur Web sur iOS; que ce soit Safari, Google Chrome ou Firefox, pour n’en nommer que quelques-uns. Cette solution est-elle autorisée par Apple? En ne dépendant pas de l’App Store, les entreprises n’auraient aucun problème à proposer leurs services Cloud Gaming via un navigateur. Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple fasse obstacle.

Les premiers tests Stadia sur iOS commenceront dans quelques semaines, bien que Google ne communique toujours pas la date exacte ou les régions qui auront accès à la version bêta. Nous soupçonnons qu’il s’agira des mêmes pays dans lesquels le service est actuellement présent, y compris l’Espagne. GeForce Now, en revanche, a commencé sa phase de test aujourd’hui, tandis que xCloud de Microsoft attendra jusqu’en 2021.

Il est curieux que Stadia et GeForce Now aient choisi de venir sur iOS en s’appuyant sur leurs applications Web, car nous nous souvenons que l’App Store a enfin ouvert les portes des services de streaming de jeux vidéo sur son dernier changement de politique. Cependant, certaines restrictions pourraient affecter l’expérience générale de ces plates-formes, comme le fait qu’il est obligatoire de proposer chaque jeu en tant qu’application distincte.

Cependant, et bien que toutes les entreprises ne l’expriment pas ouvertement, il est clair que Ils ont l’intention d’éviter la commission de 30% de l’App Store. L’infrastructure des services de streaming de jeux vidéo, mais surtout la production de leur contenu et l’obtention de licences, n’est pas du tout bon marché. Il n’est certainement pas possible de renoncer à un pourcentage aussi élevé lorsque vous avez la possibilité de le conserver dans vos revenus. En 2021, nous verrons si Microsoft suit le même chemin avec xCloud.