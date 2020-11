Un nouveau multijoueur coopératif est proche de l’eShop de la console Joy-Con, il s’agit StageMains, un titre qui résulte de la collaboration The Iterative Collective et Suchagamestudio, dans laquelle nous pourrons expérimenter la magie, et un peu le stress, de travailler en équipe technique qui s’occupe de mettre en place les étapes dans les performances des œuvres en salles , un travail intense qui peut produire de merveilleux résultats sur le plan visuel. Comme ce jeu en est encore aux premiers stades de développement, il a encore une date de sortie à connaître, mais le développeur estime que depuis un certain temps 2021 Il sera prêt, il reste donc à attendre un peu plus de temps pour pouvoir en préciser davantage, en attendant nous avons au moins la bande-annonce de présentation pour l’observer un peu en mouvement.

Bande-annonce StageHands (Nintendo Switch eShop)

Faites partie d’une équipe dans les coulisses qui contribuera à donner vie à une scène de théâtre. La collaboration est la clé! Vous serez mis à l’épreuve en utilisant la coordination et la gestion du temps de votre équipe pour faire face aux différentes conditions environnementales et au sabotage.

FONCTIONNALITÉS: Soutenez le jeu de toutes les manières possibles, allumez les lumières, préparez le décor, joignez des tuyaux ou soyez un spécialiste des tâches les plus variées. Attendez l’inattendu! Le décor peut prendre feu, mais ce n’est pas grave, le spectacle doit continuer! Rassemblez vos amis pour vous amuser avec la coopération locale et en ligne! Travaillez ensemble pour relever les défis qui se présentent. Explorez le monde dynamique du théâtre avec une grande variété de décors – du théâtre en plein air aux gratte-ciel, scènes flottantes et plus encore! Montrez vos talents de plate-forme en sautant, grimpant et rebondissant à travers des tonnes d’obstacles, des bûches flottantes et des échafaudages!

