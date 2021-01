Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

GSC Game World révèle de plus en plus de détails sur STALKER 2, la suite tant attendue de sa franchise post-apocalyptique. Le nouveau titre promet de porter tout ce que le jeu original a fait à un nouveau niveau, car la puissance des systèmes actuels permettra de livrer un titre très ambitieux.

La société a récemment révélé que STALKER 2 comportera l’un des plus grands mondes ouverts créés à ce jour. De plus, le titre présentera des graphismes de très haute qualité et une atmosphère unique.

Pour le prouver, le développeur a sorti il ​​y a quelques heures une nouvelle bande-annonce pour la suite, qui nous permet enfin de voir à quoi elle ressemble. La vidéo montre une partie du monde du titre et nous donne une idée de ce que GSC Game World offrira au lancement.

Trouver: STALKER 2 sera tracé par rayons et fonctionnera à 4K sur Xbox Series X

STALKER 2 a l’air incroyable dans la nouvelle bande-annonce

Le studio a ravi les fans de la franchise avec une courte vidéo de moins d’une minute. Bien qu’il soit court, il permet de voir à quel point l’univers de STALKER 2 sera ambitieux et complet, offrant une atmosphère dynamique et sombre.

GSC Game World révèle que le protagoniste de cet épisode sera Skif, qui explore dans la vidéo un endroit qui sera familier à certains joueurs. Au final on voit que le personnage est hanté par un danger qui n’est pas pleinement révélé.

Le studio a également affirmé que le jeu offrirait une histoire intéressante qui ne sera pas linéaire. Ainsi, les choix des joueurs auront des conséquences à court terme et à la fin de la suite. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons la vidéo ci-dessous:

«STALKER 2 est une combinaison unique de FPS, de simulation immersive et d’horreur avec une atmosphère vraiment dense. L’un des plus grands mondes ouverts à ce jour est le vôtre à explorer, avec une histoire de ramification épique avec de multiples fins », lit-on dans la description du jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: STALKER 2 est développé avec ce moteur

STALKER 2 est en développement pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Visitez cette page pour plus de nouvelles liées au titre.