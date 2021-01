Au cours des derniers mois, les joueurs attendaient des mises à jour sur les jeux à venir en attendant leur sortie dans la génération actuelle et la nouvelle génération, être capable de prendre des notes sur votre calendrier particulier. Ainsi, parmi les nouveautés qui retiennent l’attention des joueurs, on retrouve STALKER 2, la suite du célèbre aventure post-apocalyptique qui apporte de belles surprises.

Avec une sortie prévue pour PC et Xbox Series X / S, la société Microsoft souhaitait partager avec les joueurs ce qui allait venir avec l’une des suites les plus attendues. Par conséquent, nous avons eu l’occasion de prendre un nouveau regard sur le travail où nous avons rencontré Skif, l’une des grandes nouveautés et protagoniste de cette aventure pleine d’action.

STALKER 2 | Microsoft

Pour le moment, il y a de nombreux points que nous ne connaissons pas sur ce travail, même si pour l’instant nous savons déjà que Skif devra faire face à une grande variété de dangers. Et même ceux que vous connaissez déjà peuvent être ceux qui vous trahissent pour se sauver. Bien que tout cela soit vu au moment où l’œuvre fait enfin sa première attendue.

Bien sûr, lorsque l’étude a abordé la question de l’évolution du développement, ils n’ont pas hésité à affirmer que tout se passe comme prévu. Bien que ce qu’ils n’aient pas révélé, c’est l’heure de sa création. Par conséquent, nous serons au courant des bonnes nouvelles qui arrivent dans le futur et en tant que STALKER 2 sera disponible sur PC et Xbox Series X et S, y compris sa présence dans le catalogue Xbox Game Pass.