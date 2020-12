L’Alpha 3.12 du jeu ajoute ces fonctions de suivi oculaire, pour plus de réalisme lors du pilotage des navires.

Bonne nouvelle pour les pilotes Star Citizen les plus dévoués. Ce mois-ci, Cloud Imperium Games a annoncé un accord de collaboration avec Tobii pour adapter son technologie de suivi oculaire (suivi oculaire) au jeu. Une fonction introduite dans le cadre de la version Alpha 3.12 par Star Citizen il vient de frapper les serveurs de test publics pour ce jeu.

Pour ceux qui ne le savent pas, Suivi oculaire Tobii est une technologie qui suit le regard des joueurs pour déplacer la caméra en fonction de l’endroit où nous focalisons nos yeux, permettant une plongée beaucoup plus grande dans l’expérience de jeu. “Les batailles aériennes et navales sont un élément essentiel l’expérience Star Citizen, et la technologie de suivi oculaire de Tobii rend cette expérience encore plus immersive », déclare Chris Roberts, créateur de Star Citizen.

Bien sûr, pour profiter de ces fonctionnalités, les joueurs nécessitent du matériel spécialisé Marque Tobii, disponible dans la boutique officielle de cette société. “Nous sommes ravis d’ajouter Star Citizen à notre catalogue croissant de titres proposant support pour notre technologie eye-tracking », déclare Anand Srivatsa, responsable Tobii Tech.« Soit pour améliorer vos temps de réaction et une manière plus confortable et immersive pour explorer et s’amuser, Tobii offre une nouvelle façon de découvrir vos jeux préférés. “

Nous vous rappelons que Star Citizen continue son développement, et que le projet dépasse déjà les 323 millions collectés auprès des joueurs, sans compter les investissements externes. Pour sa part, la campagne solo du Squadron 42 “sera terminée lorsqu’elle sera terminée”, a déclaré le directeur Chris Roberts en octobre. Il a peut-être encore un chemin à parcourir avant cette aventure spatiale, mais en attendant, nous vous invitons à revisiter la superbe bande-annonce cinématographique Star Citizen sortie le mois dernier.

