Le développeur indépendant Massive Damage et l’éditeur Raw Fury, connus pour avoir participé à la publication d’autres titres tels que Mosaic, Dandara ou Gonner entre autres, se sont associés pour sortir leur deuxième œuvre après Halcyon 6. Il s’agit de Renégats étoiles, qui continue avec la formule de stratégie au tour par tour, mais d’une autre approche plus proche par exemple du dernier Final Fantasy, avec une barre de temps continue où les actions des différents participants au combat sont entrecoupées, en fonction du moment où ils introduisent leurs commandes respectives, avec l’incitation supplémentaire pour pouvoir effectuer certains coups critiques spéciaux si l’on anticipe les mouvements des ennemis.

Un robot de service nommé J5T-1N est venu dans votre dimension pour vous avertir qu’une force colossale, connue sous le nom d’Imperium, est sur le point de tout détruire.

Luttez pour votre survie dans une campagne basée sur des missions contextuelles générées de manière procédurale, le tout avec un système de combat tactique au tour par tour qui met un accent particulier sur les interruptions et les contre-attaques. Un système de concurrent intelligent se dressera sur votre chemin, les officiers ennemis évoluant et gravissant les échelons. Lorsque votre groupe de héros tombe au combat en essayant d’arrêter l’Imperium et qu’il semble qu’il n’y ait plus d’espoir, vous devrez envoyer J5T-1N dans la dimension suivante afin qu’avec tout ce qu’il a appris, il puisse aider un nouveau groupe de héros à l’emporter. . Chaque dimension et chaque jeu sont uniques, stimulants et aucun ne sera jamais le même.

Pour le moment, ce nouveau titre n’a pas encore de date de sortie exacte dans l’eShop Nintendo Switch, bien que ne devrait pas attendre au-delà de cette année, car il a récemment été publié sur PC. Au moins, nous avons une excellente bande-annonce de présentation où vous pouvez voir le jeu en mouvement:

FONCTIONNALITÉS Déjouez vos ennemis avec des interruptions, des compteurs et des combos dans un système de combat réactif frénétique. Survivez à la destructivité incessante d’un système intelligent de prétendants qui engendre des ennemis et des boss uniques qui évoluent au fur et à mesure que vous jouez. Débloquez des dizaines de personnages alternatifs alors que les membres survivants de l’escouade se lient et créent une progéniture. Voir également Rendez-vous au cœur de l’Imperium dans l’expérience unique que créera Rebellion Engine. Chaque match sera différent grâce à des événements et un gameplay émergent, des missions générées de manière procédurale, des priorités changeantes, des ennemis en évolution et la myriade d’améliorations et d’équipements disponibles pour votre équipe.

