Le nouveau contenu de Star Trek Online arrive pour continuer à nourrir la communauté d’un jeu actif depuis 10 ans.

[video01]Star Trek Online, le MMO Basé sur la saga mythique, il continue d’être mis à jour avec du nouveau contenu. Cette fois c’est au tour de Maison divisée , la nouvelle mise à jour du jeu qui arrive pour marquer le chemin du 20e saison du jeu populaire qui étend l’univers du «trekkie» depuis dix ans.

Star Trek. House Divided, qui est maintenant disponible, a été montré en partenariat avec une bande-annonce de lancement que vous pouvez voir sur ces lignes. Le contenu offre aux joueurs la possibilité de se lancer aux côtés Martok (Deep Space Nine) dans une aventure de guerre épique mettant en vedette les Klingons.

House Divided comprend de nouveaux contenus, des navires et des refontes de personnagesLes nouvelles fonctionnalités incluses dans le jeu développé par Cryptic Studios et Perfect World Entertainment incluent des améliorations du design Klingon, y compris un tutoriel avec un visuels améliorés, nouvelles cinématiques et voix off . Des personnages comme J’Mpok, Adet’pa (Rheka Sharma), Kagran et Worf ont été remodelés, tout comme plusieurs navires klingons classiques, et les capitaines klingons masculins ont désormais plus d’options pour les cheveux et le visage. De plus, House Divided nous permet de rejoindre le légendaire général klingon Martok.

La nouvelle mise à jour de Star Trek Online comprend également un événement d’un mois où les joueurs peuvent se lancer dans une mission spatiale pour des équipes de cinq personnes maximum et obtenir l’armure «Ange rouge» ainsi que d’autres ressources. Après dix ans, le MMORPG Star Trek continue de croître.

En savoir plus: Star Trek Online.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["atari"]).setTargeting("genre", ["rol","con-cuotas","multijugador-online-masivo"]).setTargeting("game", ["star-trek-online"]).setTargeting("url_sha1", "03679d3c414a4a182b8976648e40678fd470fd1d");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');