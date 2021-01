Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’avenir de Star Wars semble prometteur pour les prochaines années, car plusieurs projets de la franchise sont déjà en développement. Comme de nombreux fans s’y attendaient, la série populaire continuera d’être présente dans l’industrie du jeu vidéo.

Lucasfilm Games a enthousiasmé les fans ce matin en annonçant le développement d’un nouveau titre Star Wars. À la surprise de certains, ce projet ne sera pas entre les mains d’Electronic Arts, une société qui détient les droits sur la série depuis plusieurs années.

Le nouveau projet sera rendu possible grâce à un partenariat avec Ubisoft et Massive Entertainment, un studio surtout connu pour son travail sur la franchise The Division.

Trouver: Un jeu Star Wars similaire au Mandalorien pourrait être en préparation

Le studio Division pour créer un jeu Star Wars en monde ouvert

Grâce à un rapport de Wired, nous savons que Massive Entertainment sera le premier studio à développer un titre majeur de Star Wars suite à l’accord d’exclusivité avec EA, en place depuis environ 8 ans.

Le rapport note que le nouveau projet comportera des éléments du monde ouvert, mais son développement en est encore à un stade très précoce. En fait, Massive Entertainment recherche actuellement du personnel pour travailler sur le titre.

En revanche, on sait que Julian Gerighty, directeur de The Division 2 et The Crew, sera le directeur créatif du projet. Le jeu sera développé avec le moteur Snowdrop de Massive Entertainment.

Lucasfilm Games n’a pas divulgué de détails spécifiques sur les protagonistes ou où dans l’univers Star Wars seront utilisés pour créer le jeu. Sean Shoptaw, vice-président des jeux et des expériences interactives chez Disney, a déclaré qu’EA était un partenaire important, mais qu’il y a maintenant de la place pour d’autres studios pour travailler sur la série.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous travaillons avec @Ubisoft et @UbiMassive pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars, basée sur l’histoire et en monde ouvert! En savoir plus sur l’avenir de @LucasfilmGames dans la galaxie Star Wars et au-delà: https://t.co/uO1K1pivl2 pic.twitter.com/wRDccZvi3o – Lucasfilm Games (@LucasfilmGames) 13 janvier 2021

En revanche, Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a déclaré que cet accord avec Lucasfilm Games est une belle opportunité et qu’ils feront de leur mieux pour créer une aventure originale qui ne ressemble à aucun autre titre sorti jusqu’à présent.

«La galaxie Star Wars est une incroyable source de motivation pour nos équipes pour innover et repousser les limites de notre environnement. Construire de nouveaux mondes, personnages et histoires qui deviendront des éléments durables de l’histoire de Star Wars est une opportunité incroyable pour nous », a déclaré le manager.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Les sociétés n’ont pas confirmé de fenêtre de sortie ou de plates-formes pour la première du nouveau jeu Star Wars. Bien que nous en sachions plus, vous pouvez visiter ce lien pour d’autres nouvelles sur la franchise.