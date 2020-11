Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 14:27

La nouvelle trilogie de Guerres des étoiles Cela a causé beaucoup de controverse parmi les fans de la saga. Il ne fait aucun doute que, de toute la franchise, les suites sont celles qui ont le plus divisé la communauté pour une myriade de raisons. Eh bien, comme révélé George Lucas, le plan initial était d’introduire Dark Maul en tant que méchant des trois films, plus Leia elle allait être «l’élue».

Grâce à un nouveau livre d’interview de Paul Duncan, nous avons appris de nombreux détails intéressants de Guerres des étoiles, mais l’un des plus frappants concerne le plan original des suites. Dans les propres mots de Luc:

«Oui, Dark Maul allait être le méchant, mais il est très vieux. Nous avons eu deux versions de lui. L’un a une paire de pattes cybernétiques comme une araignée, et l’autre a des pattes en métal et était un peu plus grand, plus comme un super-héros. Nous avons fait tout cela dans la série animée, c’était dans beaucoup d’épisodes.

Dark Maul a formé un apprenti, Dark Talon, qui apparaît dans les bandes dessinées. Elle était le nouveau Dark Vador et la plupart des scènes d’action avaient à voir avec elle. Ils étaient les deux principaux méchants de la [última] trilogie. Maul devient finalement le parrain du crime dans l’univers parce que, à mesure que l’Empire tombe, il prend le dessus. “

D’autre part, Lucas a également parlé de ses projets pour Leia et de la façon dont elle allait devenir le protagoniste des nouveaux films:

«Les films montrent comment Leia… voyons… qui d’autre pourrait être le chef?… Essaie de construire la République. Ils ont toujours l’appareil de la République, mais ils doivent le récupérer des gangsters. C’était l’histoire principale. “

«Cela commence quelques années après Return of the Jedi et nous établissons assez rapidement que ce monde souterrain existe, ces stormtroopers qui ont commencé à s’organiser et Luke essaie de reconstruire les Jedi. Faites passer le mot, donc sur 100000 Jedi, il en reste peut-être 50 ou 100 [hmmmm… ¿será esto una pista para lo que va a ocurrir en The Mandalorian?]. Les Jedi doivent repousser de zéro, alors Luke doit trouver des enfants de deux et trois ans et les former. Il faudra attendre 20 ans avant que vous n’ayez une nouvelle génération de Jedi. “