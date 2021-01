EA et Respawn Game Patch 1.12 présentent des améliorations de résolution et de performances de nouvelle génération.

Star Wars Jedi: Fallen Order arrive sur la nouvelle génération de consoles. Eh bien, c’est en fait la même version rétrocompatible qu’avant, mais avec la sortie du patch 1.12 du jeu, Respawn Entertainment a introduit plusieurs améliorations techniques aux versions PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. que beaucoup d’entre vous n’ont pas résisté à revenir au titre pour savoir par vous-mêmes ces améliorations, mais il y aura aussi ceux qui préfèrent évaluer d’abord s’il vaut la peine de télécharger à nouveau le jeu après les modifications.

Heureusement pour ce dernier, et comme ce canal est habitué, The Bit Analyst a réalisé un comparaison vidéo Star Wars Jedi: Fallen Order parmi leurs versions de PS4 et PS5, pour évaluer comment le nouveau patch a adapté le jeu. Et bien sûr, les versions Xbox ne restent pas à l’écart, avec une seconde vidéo où le créateur de contenu se met face à face Versions PS5, Xbox Series X et S.

En tant que correctif pour les versions rétrocompatibles du jeu, les améliorations apportées à Star Wars Jedi: Fallen Order sont principalement axées sur La résolution du jeu et dans son fréquence d’images, avec de petits ajustements de la qualité générale de l’environnement selon que le mode performance ou le mode résolution est utilisé. On se souvient qu’EA a confirmé hier que les versions de Xbox série x en mode résolution, ils fonctionnent désormais en résolution dynamique de 1512p à 2160p, avec post-traitement 4K.

Sur PS5Pour sa part, EA commente que le jeu rend à 1200p constant, ce qui monter à 1440p par post-traitement. Star Wars Jedi: Fallen Order, l’un des plus grands succès de Respawn et d’EA ces dernières années, est disponible sur EA Play et inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate. Si vous n’avez pas encore essayé cette aventure d’action en solo, voici notre revue Star Wars Jedi: Fallen Order.

