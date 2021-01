Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Star Wars Jedi: Fallen Order a été l’un des jeux d’aventure les mieux reçus ces dernières années. C’est pourquoi beaucoup seront heureux de savoir que Respawn Entertainment s’est efforcé de le faire fonctionner à une cadence de 60 images par seconde sur Xbox Series X et PlayStation 5.

Acheter Star Wars Jedi Deluxe Edition

Sur le site officiel d’Electronic Arts, Respawn Entertainment a signalé qu’un nouveau patch pour Star Wars Jedi: Fallen Order est désormais disponible sur consoles. Il s’agit d’une mise à jour visant à améliorer les performances du jeu lors de l’exécution en mode de compatibilité descendante.

En bref, il s’agit d’une mise à jour qui augmente le taux d’images par seconde auquel Star Wars Jedi: Fallen Order s’exécute. Il augmente également ses plages de résolution dynamique et améliore même la résolution de post-traitement.

Jedi: Fallen Order fera mieux sur Xbox Series X

Maintenant, il est important de préciser que Star Wars Jedi: Fallen Order ne fonctionnera pas exactement de la même manière sur toutes les consoles de nouvelle génération. Bien que les performances soient similaires, la réalité est que ce seront les propriétaires d’une Xbox Series X qui auront une meilleure expérience.

Ce qui se passe, c’est que dans la Xbox Series X, il y aura 2 modes différents: performance et normal. Dans le premier, vous pouvez exécuter Star Wars Jedi: Fallen Order à une fréquence de 60 images par seconde et une résolution dynamique allant de 1080p à 1440p. En revanche, en mode normal, le post-traitement a été augmenté à 4K et la résolution dynamique est comprise entre 1512p et 2160p.

De son côté, la version pour PlayStation 5 passera à 60 fps avec un post-traitement à 1440p. Dans cette version, la résolution dynamique a été désactivée et le jeu fonctionnera à 1200p.

La seule amélioration à laquelle vous devez vous attendre de Star Wars Jedi: Fallen Order sur Xbox Series S est l’augmentation de la fréquence d’images par seconde. Rappelez-vous qu’il fonctionnait à 45 fps et maintenant il va à 60 fps.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous impatient de jouer à Star Wars: Jedi Fallen Order avec une meilleure résolution et une meilleure fréquence d’images? Dites le nous dans les commentaires.

Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.