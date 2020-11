De nombreux joueurs ont apprécié le grande histoire présente dans Star Wars Jedi: Fallen Order, travail qui nous invite à prendre le rôle du dernier Jedi qui tente de survivre aux dangers présents dans la galaxie et, bien sûr, prend la décision de s’opposer à l’empire. Mais pour tous ceux qui n’ont pas encore apprécié cette belle proposition, nous avons une excellente nouvelle pour vous.

Après avoir traversé toutes sortes de rumeurs, il a été confirmé que 10 novembre prochain EA Play sera intégré au Xbox Game Pass Ultimate. Mais pas seulement cela, mais cela viendra avec la possibilité que les joueurs puissent profiter de l’excellente proposition présente dans Star Wars Jedi: Fallen Order sur toutes les plateformes le même jour. Une occasion parfaite pour célébrer cette grande union.

De cette façon, tous les joueurs peuvent profiter de cette grande aventure dans l’espace. Non seulement les joueurs PC et Xbox One auront accès, mais les joueurs PS4 et Xbox Series X / S pourront également accéder au jeu grâce à EA Play. Et, bien sûr, tout le monde s’est abonné à Xbox Game Pass Ultimate aura accès à l’œuvre sans frais, tout cela grâce à la collaboration entre les deux sociétés.

De cette façon, nous avons devant nous l’un des catalogues les plus intéressants qui posera le plus de défis aux joueurs. Tout cela grâce à la confirmation officielle de l’entreprise, qui dans son blog a montré un peu plus les opportunités que les utilisateurs auront en acceptant ce nouveau défi. Bien sûr, en vous rappelant que du 10 novembre Nous aurons également la grande première de la nouvelle console Microsoft, Xbox série x, dont nous vous avons récemment montré son analyse complète.