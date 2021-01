L’attente a été très longue, mais finalement Electronic Arts et Respawn Entertainment ont confirmé l’arrivée de une mise à jour pour Star Wars Jedi: Fallen Order. Ceci, comme de nombreux joueurs le savent, permettra à tous ceux qui possèdent la version PlayStation 4 et Xbox One de profiter de cette belle histoire maintenant sur la nouvelle génération de consoles. Bien sûr, avec des améliorations techniques importantes.

Ceux qui ont testé le travail ces dernières semaines ont pu constater que la version n’était pas aussi fluide qu’elle le devrait. Une nouvelle un peu désagréable pour tous ceux qui étaient impatients d’essayer le travail, même si heureusement c’est quelque chose qui a déjà été résolu. Tout cela grâce à la mise à jour du travail qu’il apporte nouvelles résolutions de post-traitement pour assurer la meilleure expérience.

Parmi toutes les améliorations présentes dans le jeu, on retrouve une amélioration significative des performances et des gammes de résolution dynamique sur chacune des plateformes. De cette manière, les joueurs peuvent obtenir de meilleurs résultats. Bien sûr, l’intention avec cette mise à jour a été d’améliorer dans tous les aspects possibles la version pour la nouvelle génération, même la série S.

Bien sûr, nous vous rappelons que vous pouvez profitez de Star Wars Jedi: Fallen Order sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. C’est l’une des propositions les plus intéressantes pour les joueurs et représente une révolution à bien des égards. Mais surtout, c’est une occasion parfaite pour les joueurs de découvrir une nouvelle histoire de Star Wars qui a révolutionné le monde des jeux vidéo.