La communauté Star Wars est en deuil. Jeremy Bulloch, le premier acteur à jouer Boba Fett sur grand écran, est décédé à l’âge de 75 ans.

Le fait malheureux a été rendu public grâce à Daniel Logan, un acteur qui était la jeune version de Fett dans Star Wars: Attack of the Clones. Dans la publication, il a simplement annoncé le décès de Bullock et n’a pas précisé la cause de son décès.

Jeremy Bulloch était un acteur britannique qui a commencé sa carrière à l’âge de 12 ans avec des rôles au cinéma et à la télévision. Cela étant dit, il est devenu une légende pour le fandom geek quand il a donné vie à Boba Fett, le mercenaire Jabba le Hutt embauché pour attraper Han Solo.

Un point frappant dans l’histoire de Jeremy Bulloch est qu’il a décroché le rôle de Boba Fett grâce à son demi-frère, Robert Watts, producteur de The Empire Strikes Back. La seule chose qu’ils recherchaient pour ce rôle était quelqu’un qui s’adapterait au costume et Bulloch n’avait aucun problème. C’est ainsi qu’il a obtenu le rôle de Fett dans L’Empire contre-attaque et Le retour du Jedi.

Vous devez également vous rappeler que Boba Fett n’était pas le seul rôle que Bullock avait dans la saga Star Wars. Le fait est qu’il est également apparu en tant qu’officier impérial arrêtant Leia dans un couloir de Cloud City

Le décès de Bullock est la deuxième perte d’un membre de la distribution Star Wars original que nous avons subi en moins d’un mois. Ce qui se passe, c’est qu’à la fin du mois de novembre, David Prowse, le premier Dark Vador, est décédé.

Dans la salle de rédaction LEVEL UP, nous adressons nos condoléances à la famille et aux proches de Jeremy Bulloch. Nous souhaitons également à l’acteur la paix dans son dernier repos.