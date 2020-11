De nombreux joueurs ont été fascinés par le grande proposition des escadrons Star Wars, un titre qui recherche les meilleurs pilotes pour les bons et les mauvais côtés. L’intention de la société est d’offrir aux joueurs une expérience complète, qui permet aux utilisateurs de se sentir comme pilotes authentiques des navires Star Wars.

Bien sûr, si son succès est très présent depuis le début, l’entreprise a voulu aller plus loin. Après tout, ils ne veulent pas être hébergés, mais veulent plutôt continuer à offrir de bonnes propositions aux joueurs et, par conséquent, la société a annoncé deux contenus post-lancement gratuits qui arrivera pendant la saison des vacances.

Le premier, le 25 novembre, arrivera avec une nouvelle carte basée sur Port Forstar, un endroit vraiment connu des fans. Il restera disponible dans Batailles de flotte et mode Starfighters. La mise à jour comprend également de nouveaux composants pour le navire et des extras pour pouvoir devenir les pilotes de l’un des navires les plus puissants de la galaxie.

En revanche, en décembre, deux nouveaux chasseurs stellaires arriveront et même des jeux personnalisés seront inclus dans les sept cartes présentes dans le mode Mêlée et Battle of the Fleets. Une proposition intéressante qui garantit sans aucun doute que les joueurs peuvent profiter du meilleur contenu. Et cela, avant tout, propose aux utilisateurs de libérer l’un de leurs rêves. Alors si vous n’avez pas encore essayé la super proposition présente dans Star Wars Squadrons, nous vous rappelons que c’est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.