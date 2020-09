Pendant des mois, nous avions entendu des rumeurs sur un titre Star Wars qui fascinerait les joueurs. Une proposition totalement nouvelle qui garantirait aux joueurs une révolution absolue en matière de contenu de qualité. De cette façon nous a présenté Star Wars: Squadrons, la nouvelle œuvre d’Electronic Arts qui passionnera complètement le monde.

Mais sa publication rapprochée et le manque de mentions de la société ont un peu inquiété la communauté des joueurs. Heureusement, l’étude est sortie pour dissiper tous les doutes et a indiqué au moyen d’un message sur leurs réseaux sociaux qu’ils n’avaient rien à craindre. En fait, ils affirment que le jeu est déjà entré dans la phase or, donc est prêt pour sa première le 2 octobre.

La meilleure chose à propos de cette proposition est que les joueurs ont toutes sortes d’options pour piloter des navires. Il ne s’agit pas seulement de proposer de jouer le rôle d’un bon personnage et de tester nos compétences contre les mauvais. Nous aurons vraiment la possibilité de choisir le camp dans lequel nous voulons combattre et, bien sûr, de tester notre capacité à profiter de l’univers Star Wars.

Par conséquent, nous vous rappelons que les escadrons Star Wars seront Disponible le 2 octobre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Ce titre nous garantit de pouvoir profiter du jeu comme nous le souhaitons puisque nous avons à notre disposition la possibilité de jouer à la fois en réalité virtuelle et en utilisant une manette ou un clavier et une souris. Nous avons simplement le contrôle et les options pour personnaliser l’expérience et la vivre comme nous le souhaitons.