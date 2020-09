Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après la première réussie de Star Wars Jedi: Fallen Order l’année dernière, Electronic Arts cherche à gagner à nouveau avec son prochain pari pour la franchise, Star Wars: Squadrons, un titre développé par EA Motive qui fera ses débuts le 2 octobre et qui pratiquement déjà est prêt à faire ses débuts.

À travers un message sur son compte Twitter officiel, Ian Frazier, directeur créatif de Star Wars: Squadrons, a rapporté que le nouvel opus de la franchise est déjà entré dans la phase Gold, ce qui signifie qu’il a terminé son processus de développement et maintenant il ne reste plus qu’à affiner quelques détails pour son lancement. De même, la créative en a profité pour souligner le travail réalisé par EA Motive Montréal, le studio en charge de Star Wars: Squadrons qui a concentré sa proposition sur le combat spatial.

Je suis incroyablement heureux d’annoncer qu’après une tonne de travail acharné de la part de l’équipe de @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons vient de devenir aurodium! Euh, je veux dire de l’or! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv – Ian S. Frazier (@tibermoon) 10 septembre 2020

Star Wars: Squadrons mènera l’action dans les navires de guerre Star Wars les plus emblématiques du point de vue de la première personne avec une campagne qui abordera le conflit entre la Nouvelle République et le Premier Ordre. En outre, le jeu proposera un mode multijoueur avec jeu croisé, en plus d’inclure la prise en charge de la réalité virtuelle sur PS4 et PC.

Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Star Wars: Squadrons, un jeu qui fera ses débuts le 2 octobre sur PS4, Xbox One et PC.

