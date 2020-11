De meilleurs graphismes et une meilleure qualité d’éclairage, ainsi qu’un mode 120 FPS sur les consoles Microsoft.

La mise à jour 3.0 de Star Wars: Squadrons est maintenant disponible, et avec elle, une excellente nouvelle pour les joueurs PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Arts électroniques n’a pas de version nouvelle génération différenciée – elle est rétrocompatible – ses gestionnaires en introduisent plusieurs améliorations techniques pour les consoles de nouvelle génération, comme nous l’avions prévu plus tôt ce mois-ci.

Ajout du mode de performance 120 FPS sur la série XboxComme annoncé par le compte officiel d’EA Star Wars sur Twitter, ainsi que par le site Web du jeu, mise à jour 3.0 introduit une série d’améliorations pour les utilisateurs des nouvelles consoles. Par exemple, un support a été ajouté pour taux de rafraîchissement variables sur les moniteurs et téléviseurs compatibles, et la version de PS5 reçoit des améliorations dans qualité visuelle et éclairage du jeu. De leur côté, les utilisateurs de Xbox Series X et S recevoir un mode de jeu pour 120 images par seconde, avec la possibilité de basculer entre ce mode «performances améliorées» et un mode «qualité améliorée» qui donne la priorité aux graphiques.

Mais toutes ne sont pas des améliorations de nouvelle génération, et la mise à jour Star Wars: Squadrons élargit l’offre de contenu du jeu avec de nouvelles fonctionnalités. Avec ce patch, le nouvelle carte Puerto Fostar au jeu, un scénario disponible à la fois en mode mêlée et en batailles de flotte, en solo ou en coopération contre l’IA et en multijoueur. Aussi de nombreux éléments cosmétiques sont ajoutés à débloquer, ainsi qu’une bonne liste de modifications et de correctifs mis en œuvre, que vous pouvez consulter dans les notes de mise à jour.

Star Wars: les escadrons arrivent dans les magasins 2 octobre de 2020 en tant que batailles de vaisseaux spatiaux proposées pour PC, PS4 et Xbox One, et était le deuxième jeu le plus vendu du mois dans les régions EMEEA. Une aventure qui a reçu le mois dernier du contenu inspiré de la série The Mandalorian, et dont nous parlons en détail dans notre analyse Star Wars: Squadrons.

