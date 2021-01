L’un des grands avantages du monde des jeux vidéo est que nous avons pour nous la possibilité d’entrer dans toutes sortes de mondes à partir de perspectives différentes. Les développeurs trouvent de nouvelles façons de nous faire voir leurs jeux, parfois avec l’intention de présenter le monde dans une perspective totalement proche de la réalité comme tant d’autres avec mondes dans lesquels nous souhaitons pouvoir vivre.

Bien sûr, cela signifie qu’il y a toutes sortes de jeux qui peuvent être perdus sur notre liste de souhaits ou que, en cas de doute quant à savoir si cela nous plaira vraiment, nous ne pourrons pas les essayer. C’est pourquoi Microsoft offre à tous les abonnés Xbox Live la possibilité d’essayer trois jeux incroyables pendant un week-end. Une proposition pour profiter de cette même moment jusqu’au lundi à 8h59.

Parmi les propositions qui figurent dans la liste, nous avons Escadrons Star Wars, Dragon Ball FighterZ et Yooka-Laylee. Trois propositions auxquelles, si vous souhaitez accéder, vous n’aurez pas besoin de plus que votre abonnement actif et suivez ces étapes: Entrez dans le Microsoft Store depuis votre console, entrez dans l’onglet «Abonnements» et cliquez sur «Xbox Live Gold» pour localiser le jeux gratuits pour le week-end.

Si vous ne connaissez toujours pas les propositions, nous vous présentons un bref résumé. Dans Star Wars Squadrons, vous aurez l’opportunité de devenir un grand pilote tandis que dans Dragon Ball FighterZ vous devrez vous battre et partir à l’aventure avec les personnages mythiques conçus par Akira. Et qu’en est-il de Yooka-Laylee? Que la proposition nous invite à être vraiment courageux sur les plateformes.