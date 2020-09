Escadrons de Star Wars promet de ravir les fans de l’univers George Lucas. Disponible pour les consoles et PC actuels de 2 octobre le titre a présenté un court métrage puissant allant jusqu’à 7 minutes appelé Pursuit. Nous y rencontrons plusieurs des personnages qui seront présents dans l’intrigue, à la fois pour la partie rebelle et celle faisant référence à l’Empire.

Les escadrons Star Wars nous raconteront une histoire alternative dans l’univers de science fiction et dans lequel bien sûr les rebelles et les impériaux se font face. Dans le jeu vidéo, nous aurons une liberté totale pour personnaliser nos vaisseaux, offrant ainsi de vastes options aux joueurs qui souhaitent entrer à la fois dans le côté multijoueur et solo du titre.

Un autre des points forts des escadrons Star Wars est son prix, car il atteindra les magasins à un coût réduit, 39,99 euros. En ce qui concerne la version PC, les utilisateurs les plus dévoués de la plateforme n’auront pas à s’inquiéter. EA et Motive Studios offriront un support pour la réalité virtuelle ainsi qu’un large répertoire de joysticks avec lesquels vivre une expérience encore plus intense.