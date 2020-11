Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Chaque semaine, le nombre de titres jouables augmente avec des améliorations sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Star Wars: Squadrons vient de rejoindre la liste, car EA Motive a publié une mise à jour supplémentaire pour le titre.

Grâce à cela, les propriétaires des nouvelles consoles pourront profiter du combat intergalactique comme jamais auparavant. La mise à jour comprend de multiples optimisations pour tirer le meilleur parti de la technologie des consoles Microsoft et Sony.

D’autre part, EA Motive a également publié du nouveau contenu et en a profité pour éliminer certaines erreurs du titre, ce qui garantira une très bonne expérience de jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Star Wars: Squadrons fonctionne désormais à 120 ips sur Xbox Series X | S, mais pas sur PS5

La dernière mise à jour de Star Wars: Squadrons ajoute plusieurs améliorations de nouvelle génération. Les utilisateurs de Xbox Series X et Xbox Series S peuvent désormais profiter du titre avec une fréquence d’images de 120.

De plus, les propriétaires de la console la plus puissante pourront jouer avec jusqu’à 120 ips et 4K. Dans les deux consoles, il est déjà possible de choisir différents modes de configuration pour prioriser les visuels ou les performances.

Les utilisateurs de PlayStation 5 devront attendre la prise en charge de 120 fps, car pour l’instant, seuls la qualité visuelle et l’éclairage du jeu ont été améliorés. La mise à jour a permis à la prise en charge de tirer parti de la fréquence d’images variable avec les téléviseurs et les moniteurs dotés de cette fonctionnalité.

D’autre part, EA Motive a apporté des modifications pour améliorer le système de matchmaking, afin que les joueurs aient plus de temps pour rejoindre les parties déjà commencées. En ce qui concerne le nouveau contenu, le studio a ajouté la carte de Puerto Fostar à 2 modes de jeu: Space Combat et Fleet Battles.

Une autre bonne nouvelle est que la prise en charge des commandes HOTAS a été améliorée, car vous pouvez désormais utiliser des appareils avec jusqu’à 128 fonctions au lieu de seulement 40. Enfin, une erreur ennuyeuse a été corrigée qui a désactivé ces commandes sur Xbox One si le contrôleur a été suspendu.

Star Wars: Squadrons a fait ses débuts le 2 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous trouverez ici toutes les actualités liées au jeu.