De nombreux joueurs attendaient avec impatience l’arrivée des escadrons de Star Wars, un titre qui nous amène à devenir de véritables pilotes de vaisseaux spatiaux. Mais la meilleure chose est que, après être devenu un succès, le titre EA Motive a encore d’excellentes propositions pour nous surprendre et nous présenter des nouvelles intéressantes pour notre expérience jouable.

De cette façon on trouve la mise à jour 3.0 où l’entreprise présente la plus grande variété de nouveautés à ce jour. D’une part, nous trouvons les améliorations pressées pour la nouvelle génération de consoles, mais pas seulement, mais elle comprend également une nouvelle carte avec laquelle tester nos compétences et, bien sûr, de nouveaux éléments cosmétiques pour notre navire.

Dans le cas de Xbox Series X et S introduisent deux nouveaux modes graphiques. L’un sera axé sur la performance tandis que l’autre sera axé sur la qualité et présentera de nombreux visuels améliorés. Dans le cas de la PlayStation 5, une amélioration de la qualité visuelle et de l’éclairage a été réalisée, bien qu’un mode pour 120 fps ne soit pas ajouté.

En ce qui concerne la carte, on retrouve Puerto Fostar, qui sera disponible en mêlée et en flotte. Bien sûr, pour ceux qui veulent profiter du jeu et avoir une connexion lente, la possibilité supplémentaire d’entrer au milieu du jeu est ajoutée au lieu d’avoir à quitter. Tout cela au sein des escadrons Star Wars, disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.