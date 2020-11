Récemment, on a parlé du fait que l’équipe d’EA Motive travaillait sur un nouveau projet basé sur Star Wars. Une idée qui semblait vraiment intéressante pour les joueurs et qui représente un tout proposition révolutionnaire pour les utilisateurs. Mais malheureusement, bien que cette idée semble vraiment importante, il semble que ce n’était rien de plus qu’une erreur humaine.

Comme la société elle-même l’a mentionné dans un communiqué sur les réseaux sociaux, bien qu’elle travaille actuellement sur un nouveau projet, ce n’est pas un travail axé sur le monde de Star Wars. Simplement qualifier cela d ‘”erreur humaine”, soulignant que cela peut arriver. Bien sûr, ils confirment qu’ils ont un projet très spécial, même si pour le moment nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le voir en action.

Bien sûr, l’entreprise a dû informer de ses vrais projets car, après tout, l’erreur est terminée atteindre une grande variété de médias. Et ce n’était pas une erreur médiatique, mais une mention dans l’offre d’emploi. Même ainsi, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur ce qui est à venir.

Bien sûr, si vous souhaitez continuer à profiter des grandes propositions présentes dans les œuvres d’EA Motive, nous vous rappelons que Star Wars Squadrons est disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est une proposition incroyable dans laquelle les joueurs peuvent trouver toutes sortes d’histoires et de possibilités intéressantes pour gérer les navires de cette licence incroyable.