Aujourd’hui est un jour très important pour les fans de Star Wars, car après une longue attente et retard, The High Republic fait enfin ses débuts et commence, la nouvelle ère de la franchise spatiale populaire. Ce projet a été annoncé en février 2020 sous le nom de Project Luminous et certains pensent que tôt ou tard il aura un jeu vidéo.

Dans un premier temps, The High Republic débutera par une série de publications comprenant des romans, des magazines et des bandes dessinées, qui offriront à tous les fans de la série de nouvelles histoires se déroulant 200 ans avant La menace fantôme ou La menace fantôme.

Lucasfilm a révélé plus de détails sur cette nouvelle ère et a partagé une nouvelle bande-annonce pour célébrer son lancement. La société a expliqué quels étaient ses plans pour lancer du contenu divisé en 3 phases différentes.

Star Wars: The High Republic offrira beaucoup de contenu aux fans

La nouvelle ère de la franchise commence avec Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi et Star Wars: The High Republic: A Test of Courage, des romans disponibles aujourd’hui. Plus tard, en février de cette année, Star Wars: The High Republic: Into the Dark sortira.

Plus tard, à une date qui sera révélée, les bandes dessinées Star Wars: The High Republic et Star Wars: The High Republic Adventures seront publiées. En revanche, la page officielle de la saga aura désormais un nouveau programme bimensuel.

L’hôte Krystina Arielle s’entretiendra avec des auteurs, des artistes et des créateurs travaillant sur Star Wars: The High Republic. Tous parleront de leurs publications et de leurs personnages qui, ensemble, formeront un univers connecté.

Star Wars: The High Republic sera une nouvelle ère à long terme, car les premières publications confirmées ne couvriront qu’une partie de la phase initiale appelée Light of the Jedi, qui couvrira le lancement officiel de l’initiative.

Au total, 3 phases ont été confirmées pour la nouvelle ère de la franchise. Quest of the Jedi et Trials of the Jedi sont le nom des 2 autres. Pour fêter ces débuts, divers créatifs ont participé à un flux spécial où ils ont parlé de leur travail respectif.

Si vous souhaitez entrer dans cet univers, sachez que vous pouvez désormais acheter Star Wars: Light of the Jedi au format numérique à partir de ce lien. Ci-dessous je vous laisse les vidéos pour que vous en sachiez plus sur le projet:

“Star Wars: La Haute République présente les Jedi tels que nous avons toujours voulu les voir, comme de véritables gardiens de la paix et de la justice. C’est un moment plein d’espoir et optimiste, lorsque les Jedi et la République Galactique sont à leur apogée”, avait-il précédemment révélé. Lucasfilm.

