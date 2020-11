Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bethesda a révélé Starfield, sa nouvelle IP, dans le cadre de l’E3 2018 avec un teaser qui laissait plus de questions que de réponses. La société a gardé secret son prochain grand projet, nous n’avons donc aucune information spécifique sur sa mécanique ou sa proposition en général.

Heureusement, cela change petit à petit au fil des mois, comme Todd Howard, réalisateur et producteur de Bethesda, a révélé quelques détails sur le jeu. Nous avons récemment appris que le titre utilisera un moteur renouvelé, car l’entreprise mettra à jour sa technologie.

La création a révélé plus d’informations sur Starfield, nous avons donc déjà une meilleure idée du type de jeu que ce sera. D’autre part, il a été réaffirmé que le titre sera disponible sur Xbox Game Pass à partir de sa première journée.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Starfield, la nouvelle Bethesda, pariera sur le solo

Dans une récente interview lors de Develop: Brighton Digital 2020 (via reddit), Howard a expliqué que Starfield serait un titre entièrement solo. Au moment de la rédaction de cet article, l’équipe de développement ne prévoit aucun type de fonctionnalité ou de mode multijoueur.

Un autre détail intéressant est lié à la taille de votre monde. Bethesda prévoit une énorme carte pour Starfield, qui pourrait être plus grande que celle de Fallout 76, réputée pour être 4 fois la taille de la carte Skyrim.

De plus, il a été révélé que Starfield comportera des éléments procéduraux lors de sa conception de niveau. Cependant, cela ne signifie pas que votre monde et vos emplacements seront générés de manière aléatoire, car ce n’est qu’un outil du moteur pour créer des mondes plus grands.

Malheureusement, tout indique qu’il est encore trop tôt pour voir Starfield en action. Howard a déclaré qu’il faudra un certain temps avant que le jeu ne soit révélé en tant que tel, car ils ne veulent pas le montrer trop longtemps à l’avance.

D’autre part, nous savons que pas mal de développeurs travaillent sur le projet, car Starfield sera plus grand que Skyrim et Fallout 4. Les créatifs de Bethesda Games Studio Dallas, Maryland et Montréal participent à son développement.

Howard a également mentionné que Bethesda continuera à soutenir l’utilisation de mods à l’avenir, mais ils n’ont pas été confirmés pour le nouveau projet pour le moment. Enfin, le créateur a déclaré que ses prochains jeux auront des zones plus étendues, où les personnages non jouables auront un rôle important.

Trouver: disent que Sony négociait avec Bethesda pour l’exclusivité Starfield

Starfield est en développement pour des plates-formes non confirmées. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités relatives à la nouvelle IP Bethesda.