La CW a terminé la saison 1 de sa nouvelle série Stargirl en août, mais elle a déjà été renouvelée pour la saison 2, qui devrait faire ses débuts en 2021. Pendant le panel DC FanDome pour la série, les acteurs et l’équipe ont taquiné quelques choses revenant pour la prochaine saison – y compris quelques méchants de la JSA.

Spoilers pour la fin de la première saison à venir, alors considérez ceci comme votre dernier avertissement. Dans la finale de la saison de Stargirl, le méchant Solomon Grundy est libéré, endommage STRIPE et Hourman fait tomber Grundy. Cependant, si vous connaissez Grundy dans les bandes dessinées, vous savez qu’il revient encore et encore et encore. La même chose peut être dite pour Grundy sur Stargirl.

« Je suis ravi que les gens voient plus de Grundy », a déclaré le producteur exécutif Geoff Johns. « Il n’est pas encore parti. Cameron [Gellman] sait où nous allons faire avec Grundy. Alors [there are] des idées d’histoires sympas pour Grundy à venir. «

Johns a également ajouté que la révélation d’Eclipso à la fin de la saison 1 était très importante, donc nous verrons évidemment le personnage – qui est un être magique qui est la manifestation de la colère de Dieu dans les bandes dessinées – beaucoup plus dans la saison 2.

Cependant, la séquence de combat finale de la saison 1 avec le personnage de Gellman’s Hourman et le entièrement CG Grundy était un peu un défi à filmer. « J’avais un gros cornichon vert avec un visage triste dessus », explique Gellman. «Et c’était mon Grundy. Et heureusement, j’avais quelque chose à frapper, et j’avais l’équipe de cascades incroyable, qui me conseillait sur la façon d’obtenir de la puissance dans ses coups de poing mais oui, j’avais un cornichon vert.

La modératrice Lea Thompson, qui a également réalisé l’épisode 7 de la première saison, a donné à Gellman quelques mots encourageants. « Je pense toujours qu’il devrait y avoir un Emmy ou un Academy Award spécial pour avoir essayé de jouer avec un gros cornichon vert. »

« C’est tellement plus difficile, » continua Gellman. « C’était triste. J’avais un visage triste qui m’a distrait. C’est clairement déçu, et je le frappe. J’aurais aimé qu’il ait un visage en colère. »

Il n’y a pas de date de sortie actuelle pour la saison 2 de Stargirl, et étant donné que la pandémie COVID-19 a reporté la production de nombreuses émissions de télévision, il y a de fortes chances qu’elle arrive tard en 2021. Pour plus de nouvelles de DC FanDome, consultez les informations sur Doom Patrol Saison 3, l’avenir de Harley Quinn, Young Justice Saison 4 et le changement de costume de Batwoman.