Les auteurs de Beautiful Desolation parient sur une nouvelle histoire dans le même monde que Stasis.

Maîtres dans l’art de créer des jeux vidéo 2D, les auteurs de la remarquable Stasis ont fait la joie des fans de cette jeu vidéo d’horreur a présenté une suite qui promet d’améliorer l’expérience de l’original en nous transportant dans un décor nouveau et terrifiant dans le mer profonde. Et la meilleure nouvelle est que Stasis: Bone Totem a été présenté avec une démo gratuite à laquelle vous pouvez maintenant jouer.

Stasis occupe une place très spéciale dans nos cœurs La FraternitéStasis 2 paris sur le comptage une nouvelle histoire dans l’univers Stasis, avec un duo de premier plan dédié aux opérations de sauvetage et de sauvetage en haute mer et, à côté d’eux, un ours frappant nommé Moses que nous pouvons également contrôler pendant l’aventure, explorant un scénario de plus en plus sinistre et plus tordu, beaucoup plus dangereux.

“Ils découvriront une menace qu’ils n’auraient pas pu imaginer même dans leurs pires cauchemars”, lit-on dans la description officielle du jeu, déjà visible dans un premier trailer de gameplay. L’essence du jeu sera la même que dans Stasis, avec un inventaire partagé qui nous permettra de combiner différents objets tout en interagissant avec les ordinateurs, nous résolvons puzzles et nous échappons aux horreurs qui se cachent – cette fois – dans les profondeurs de l’océan Pacifique.

Avec trois protagonistes, il y aura des énigmes, beaucoup d’exploration et des moments de tension maximale“Nous avons sorti Beautiful Desolation en février dernier et nous étions impatients de commencer à travailler sur notre nouveau projet”, commentent-ils depuis Les jeux de la fraternité. “Après mûre réflexion, nous avons décidé avec impatience de revenir à Stasis. Ce jeu occupe une place très spéciale dans nos cœurs et avec tant de gens qui plaident pour une nouvelle histoire dans cet univers, nous avons sincèrement accepté de le faire!” Son développement a commencé en avril, «travaillant dur» pour créer une nouvelle histoire se déroulant dans «le même monde de science-fiction dystopique que vous avez exploré avec John».

Si vous ne l’avez pas fait dans votre journée, nous vous recommandons de jeter un œil à l’analyse STASIS. Précisément au moment où nous avons commenté comme l’un des aspects négatifs du jeu la basse résolution qu’il montrait, ce que cette suite corrige avec un pari sur le 4K. Son annonce est également gratifiante étant donné que le piratage a été amorcé avec Beautiful Desolation, au point que ses auteurs ont dû demander de l’aide aux joueurs. Vu l’esthétique soignée de cette première bande-annonce, ce n’est pas un mauvais moment pour se rappeler que ce studio indépendant est composé de jeux passionnés avec une perspective zénithale, et dans nos 10 jeux vidéo populaires qui auraient fière allure d’un point de vue isométrique, vous pouvez voir certains de leurs œuvres plus frappantes.

