Ce n’est qu’une question de temps avant que la plupart des jeux Xbox One ne reçoivent des améliorations sur Xbox Series X et Xbox Series S. Undead Labs n’a pas été en reste, car il a travaillé sur plusieurs optimisations pour State of Decay 2.

Le studio ne s’est pas contenté d’améliorer les performances globales du titre sur les deux consoles, car il a également travaillé sur de nouveaux contenus, les joueurs auront donc plusieurs raisons de revenir à State of Decay 2.

Undead Labs a détaillé les améliorations des consoles de nouvelle génération et a confirmé qu’elles sont désormais disponibles. Le studio a publié une bande-annonce du jeu pour montrer comment il fonctionne sur Xbox Series X.

State of Decay 2 a reçu ces améliorations sur Xbox Series X | S et plus de contenu

Le développeur a assuré avoir optimisé le jeu pour tirer parti des capacités de la Xbox Series X et de la Xbox Series S.Grâce à cela, le titre a des temps de chargement beaucoup plus rapides, plus de détails dans ses ombres et un monde plus beau que jamais.

D’autre part, le jeu peut fonctionner jusqu’à 60 fps sur les deux systèmes. Les propriétaires de Xbox Series X peuvent également profiter de leurs jeux dans une résolution allant jusqu’à 4K. Quant au nouveau contenu, Undead Labs a ajouté une nouvelle difficulté.

Les joueurs plus expérimentés seront mis au défi en difficulté mortelle, où les ennemis sont plus puissants et infligent plus de dégâts. Pour rendre les choses encore plus compliquées, les ressources seront désormais rares, chaque action doit donc être soigneusement planifiée.

«Les cœurs de peste poussent comme des mauvaises herbes, et en détruire un ne garantit plus votre sécurité face aux hordes à proximité. En plus de tout cela, les zombies monstres spéciaux ont été mutés par leurs variantes de peste sanglante amplifiées », a détaillé la société.

La difficulté est venue avec des défis supplémentaires pour obtenir 100 points supplémentaires. Comme si cela ne suffisait pas, le Stay Frosty a été lancé, un package qui ajoute des objets sur le thème de l’hiver qui peuvent être obtenus en jouant. Voici une bande-annonce du titre sur Xbox Series X:

La mise à jour 23: Lethal Zone & The Stay Frosty Pack est disponible dès maintenant! Détails: https://t.co/YEnZywHxLC # stateofdecay2 #juggernautedition pic.twitter.com/6ZpqcoSmDH – State Of Decay 2 (@StateOfDecay) 2 décembre 2020

Les joueurs auront accès au contenu Stay Frosty gratuitement; cependant, le package et son contenu ne seront disponibles que pour une durée limitée. Undead Labs a invité les joueurs à tester la suite sur leurs nouvelles consoles et les a remerciés pour leur soutien.

