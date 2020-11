Actuellement, de nombreux joueurs profitent des offres du Black Friday. Et ce n’est pas surprenant puisque nous avons l’opportunité d’obtenir de super titres pour beaucoup moins de la moitié du prix à plusieurs reprises. Mais Steam n’en perd pas l’habitude et surprend les joueurs avec ses offres mythiques d’automne qui seront très présentes jusqu’au 1er décembre à 19h00.

Que pouvons-nous y trouver? Si nous accédons au Ventes d’automne, nous verrons qu’il existe des remises qui laissent sans voix. Les joueurs pourront obtenir Ordre déchu des Jedi Star Wars et même No Man’s Sky pour un prix spectaculaire. Mais si vous avez encore besoin d’un nom un peu plus imposant, ci-dessous nous partageons avec vous quelques-uns des titres les plus importants de la liste.

Star Wars Jedi: Ordre déchu | Respawn Entertainment

Liste des remises en vedette des offres d’automne de Steam

Star Wars Jedi Fallen Order – 19,99 € Assassin’s Creed Odyssey – 17,99 € The Evil Within 2 – 5,99 € Grand Theft Auto V – 14,99 € Sunset Overdrive – 4,99 € Mafia Definitive Edition – 29,99 € Un conte de peste innocence – 13,49 € The Witcher 3 Wild Hunt – 8,99 € Sekiro: Shadows Die Twice – 38,99 €

Bien sûr, nous vous recommandons de jeter un œil complet à la liste des jeux depuis il y a de vrais joyaux cachés dans le magasin. Des chefs-d’œuvre qui ont réussi à briller de leur propre lumière et qui parviennent aujourd’hui à continuer à attirer un bon public de manière spectaculaire.