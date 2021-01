2021 commence fort pour la plate-forme Valve, avec plus d’utilisateurs que jamais.

Il est plus qu’évident que l’industrie du jeu vidéo vivre un doux moment. L’intérêt pour les jeux est palpable, par exemple dans l’impossibilité de Sony et Microsoft pour couvrir la demande de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. En fait, l’été dernier, nous avons appris que 40% de la population mondiale joue aux jeux vidéo, un fait incroyable.

Et ce boom est également visible sur Steam, la plateforme PC de Soupape, qui a commencé l’année en beauté. Steam a connecté le 2 janvier 2021 un pic de plus de 25 millions joueurs connectés en même temps. En fait, il l’a dépassé de loin: 25413392 utilisateurs simultanés. La valeur la plus élevée a été atteinte vers 16 h 20 (heure espagnole).

Le dernier an c’est incroyable à cet égard pour Steam. Fin mars 2020, il dépassait 23 millions et, quelques jours plus tard, 24 millions. Ce décollage a été compris principalement par le confinements différents causée par la pandémie de coronavirus, mais il est clair que le la tendance a continué d’augmenter même lorsque quelques mois se sont écoulés.

Sans aucun doute, ce sont des données étonnantes pour la plate-forme, mais aussi très intéressantes pour l’industriecar il montre la santé qu’il possède et l’augmentation du nombre de joueurs. En ce qui concerne la plate-forme de Valve, Steam a récemment partagé la liste des jeux vidéo les plus vendus et les plus joués de 2020, un classement qui est toujours intéressant à consulter.

