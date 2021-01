Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 12:58 pm

Même si c’est lui DualSense et le nouveau contrôle de Xbox Series X / S sont déjà compatibles avec Vapeur, la vérité est que leurs fonctionnalités sont limitées si nous les utilisons sur PC. La bonne nouvelle est que la plateforme a lancé une nouvelle mise à jour qui améliore considérablement les capacités et les configurations des deux contrôleurs pour nous offrir une expérience beaucoup plus complète.

Fondamentalement, cette nouvelle mise à jour ajoute de nouvelles fonctions pour les deux contrôles. Par exemple dans le contrôle Xbox Elite Il est maintenant possible de configurer les leviers individuellement, alors que dans le contrôle mis à jour de la série X, il est maintenant possible d’ajuster le bouton Partager, en plus que la vibration fonctionne déjà correctement dans les jeux qui utilisent l’API de Windows.Gaming.Input. Pour sa part, DualSense vous permet maintenant d’allumer ou d’éteindre la LED pendant que vous jouez.

De plus, la prise en charge des manettes de vol HOTAS et des claviers G15 a été ajoutée, mais malheureusement, elles apparaissent toujours comme des «commandes génériques» dans la configuration de Vapeur. Pour accéder à ces actualités, vous devez activer la version bêta du client Vapeur, quelque chose que vous pouvez faire à tout moment via le menu des paramètres.

