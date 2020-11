Les parents de Half-Life veulent rendre la communication entre utilisateurs et développeurs encore plus facile.

La plateforme de jeux vidéo Steam poursuit sans relâche son travail d’amélioration. Dans cet effort, ils viennent de présenter Test de jeu Steam, une nouvelle fonctionnalité client pour donner aux développeurs la possibilité d’inviter des joueurs à tester leur jeu sans avoir à se soucier des mots de passe externes ou des e-mails.

«Dans notre équipe Steam chez Valve, le travail consiste à faciliter la connexion des développeurs avec les joueurs, et tests de pré-lancement ils ont toujours été un facteur important dans ce processus. Les outils existants, tels que les démos et les clés bêta Steam publiées manuellement, sont déjà couramment utilisés et continueront de le faire. Maintenant, nous avons élargi cet ensemble d’outils avec Steam Playtest“Ils détaillent de Valve dans un communiqué.

Les développeurs n’ont plus à se soucier des clés externes ou des e-mailsLes parents de Half-Life expliquent le processus en détail aux développeurs à travers cette note, ajoutant que actuellement est en version bêta, sujet à changement non encore publié dans son intégralité. «Nous essayons de concevoir ces outils pour qu’ils soient aussi utiles que possible, puis nous les mettons devant un nombre croissant de développeurs afin de pouvoir les améliorer progressivement.

En outre, ils précisent qu’il ne soutient ni le commerce ni la monétisation, et ne remplace pas Steam Early Access. “Vous pouvez même utiliser Steam Playtest avant ou en même temps que l’accès anticipé”, précisent-ils dans la déclaration.

Encore une nouveauté dans Steam, cette fois centrée principalement sur les développeurs, bien que les utilisateurs puissent éventuellement bénéficier de ses installations. Nous avons également récemment parlé de l’inclusion d’un filtre de chat sur Steam, avec lequel le géant du jeu vidéo veut nous empêcher de lire des jurons dans les chats.

