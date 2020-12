La plateforme de Valve fait le point sur l’année 2020.

Nous sommes proches de terminer 2020 et ce sont des dates pour effectuer les bilans de l’année, chose assez courante. Le monde des jeux vidéo n’allait pas être moindre, dans une année marquée par la pandémie causée par le coronavirus. Maintenant, Steam a publié la liste des jeux les plus vendus, Les le plus joué et autres catégories.

Steam a fait une sélection à six catégories: “Meilleurs vendeurs” (les 100 meilleurs jeux de l’année, mesurés par leurs revenus bruts), “Quoi de neuf” (les meilleures nouveautés de l’année, mesurés par leurs revenus bruts), “Les plus joués” (jeux de l’année avec le le plus grand nombre de joueurs simultanés), les “diplômés de l’accès anticipé” (mesurés également par le chiffre d’affaires brut), “Best in VR” (mesuré par les revenus bruts) et “Jeux à commander” (mesurés par le nombre quotidien de joueurs actifs utilisant contrôles).

Comme vous pouvez le voir, la plate-forme de Valve repose principalement sur Données objectives comme plus le revenu brut ou joueurs simultanés. Il faut également dire que les catégories mesurées par le revenu brut incluent les jeux gratuits, mais ont des revenus d’extensions ou de contenu en jeu. Cela dit, afin que nous puissions voir ce que les jeux ont été Meilleures ventes.

Il est également intéressant de noter que dans certaines des catégories, Steam a mis un système de “trophées” pour séparer les meilleurs jeux du reste. Ainsi, certains ont les sous-catégories de Platine, or, argent et bronze. Bien que vous puissiez consulter toutes les catégories en détail à partir de la page que Steam a préparée, nous vous laissons avec les principaux gagnants de chaque catégorie triés par ordre alphabétique.

Meilleures ventes – Platine

Parmi nous, Counter Strike: Global Offensive, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Doom Eternal, DOTA 2, Fall Guys: Ultimate Knockout, GTA V, Monster Hunter: World, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Rainbow Six: Siege et Red Dead Redemption 2.

Nouveautes

Baldur’s Gate 3, Borderlands 3, Command & Conquer Remastered Collection, Crusader Kings III, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Doom Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fall Guys: Ultimate Knockout, FIFA 21, Football Manager 2021, Grounded, Half-Life : Alyx, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Mafia: Definitive Edition, Marvel’s Avengers, Microsoft Flight Simulator, Mount & Blade II: Bannerlord, Persona 4 Golden, Resident, Evil 3, Sea of ​​Thieves, Star Wars: Squadrons, Temtem, The Outer Mondes et Wolcen: Lords of Mayhem.

Les plus joués – Platine – Plus de 200000 joueurs simultanément

Parmi nous, Counter-Strike: Global Offensive, Cyberpunk 2077, Destiny 2, DOTA 2, Grand Theft Auto V, Life Is Strange 2, Monster Hunter: World, Mount & Blade II: Bannerlord, PlayerUnknown’s Battlegrounds et Terraria.

Diplômés en accès anticipé – Platine

Deep Rock Galactic, DJMAX RESPECT V, Factorio, Golf avec vos amis, Hadès, Noita, Risk of Rain 2, Skater XL, Squad, Torchlight 3 et Wolcen: Lords of Mayhem.

Le meilleur de la réalité virtuelle – Platine

Arizona Sunshine, Beat Saber, Blade & Sorcery, Boneworks, Half-Life: Alyx; Hot-dogs, fers à cheval et grenades à main; Pavlov VR, Pistol Whip, Superhot VR, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, The Walking Dead: Saints and Sinners et VR Kanojo.

Jeux de contrôleur – Platine

Cyberpunk 2077, Dark Souls 3, Destiny 2, Dragon Ball Z: Kakarot, Fall Guys, FIFA 21, Grand Theft Auto V, Hadès, Monster Hunter: World, NBA 2K20, Persona 4 Golden et The Witcher 3: Wild Hunt.

La réalité est que la liste est pleine de grands jeux, ce qui montre quelle belle année nous avons eue dans le monde du jeu vidéo, malgré les difficultés. Bien que, bien sûr, il y ait de la place pour des titres qui ne sont pas nouveaux pour 2020. ¿Qu’est-ce que tu penses Les données? En passant, rappelez-vous que de nombreux jeux de la liste, comme GTA V ou The Witcher 3, font partie de notre sélection de 20 jeux essentiels pour moins de 20 euros que vous trouverez sur Steam dans leurs soldes d’hiver.

En savoir plus: Steam, PC et ventes.

