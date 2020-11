Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les ventes spéciales Steam sont toujours l’un des moments les plus attendus de l’année et récemment, celui qui a célébré Halloween 2020 avec des réductions intéressantes a eu lieu. Cependant, dans le cadre d’une période de confinement où tout ce qui est numérique, Internet et les jeux vidéo sont rois, les choses peuvent devenir un peu incontrôlables et c’est ce qui s’est passé avant la fin de la promotion.

Selon un rapport de Rock Paper Shotgun, le stress des achats de dernière minute était également présent sur Steam peu avant la fin de sa vente spéciale Halloween car vers midi la plateforme commençait à présenter des problèmes dans son système de paiement, Cela a généré de la peur et de l’incertitude chez les utilisateurs qui, lorsqu’ils tentaient de finaliser une transaction d’achat, ont reçu un message indiquant qu’elle n’avait pas été effectuée en raison de problèmes non spécifiés.

D’après les expériences de certains utilisateurs, leurs opérations d’achat et de vente n’ont pas pu être achevées et dans certains cas où le processus a progressé, il n’a pas pu être achevé, donc s’ils attendaient d’obtenir un bon titre à un excellent prix, ils devront attendez la prochaine vente spéciale de la plateforme Valve.

