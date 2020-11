Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Last of Us: Part II était l’une des dernières exclusivités pour PlayStation 4 et a profité pleinement du matériel de la console de dernière génération. Il peut actuellement être apprécié sur PlayStation 5 via le mode de compatibilité descendante, mais selon un magasin, il pourrait bientôt exploiter la puissance de la prochaine génération.

Le fait est que la page The Last of Us: Part II sur la boutique en ligne Best Buy a été trouvée pour suggérer qu’une mise à niveau de nouvelle génération vers le jeu Naughty Dog est en cours. Ceci car il est marqué avec l’étiquette «inclut la mise à niveau de prochaine génération».

Ce qui est frappant, c’est que ce n’est pas le seul jeu à avoir cette étiquette. En fait, nous pouvons également le voir dans des jeux qui profitent de cette option comme Cyberpunk 2077 ou Assasssin’s Creed: Valhalla. On peut également le voir dans Ghost of Tsushima, un autre jeu pour PlayStation 4 arrivé cette année.

Sony n’a pas confirmé les améliorations pour The Last of Us: Part II

Désormais, il est important de mentionner que Sony Interactive Entertainment n’a pas annoncé d’améliorations pour The Last of Us: Part II sur PlayStation 5. Naughty Dog n’a pas non plus révélé de mise à jour servant à tirer parti de la puissance du nouveau matériel.

Cela dit, c’est très probablement dû à une erreur de la part du magasin. C’est pourquoi nous vous recommandons de le prendre avec un grain de sel.

Comme d’habitude, nous garderons un œil dessus et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

The Last of Us: Part II est disponible sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur cet épisode de la célèbre franchise Naughty Dog en cliquant ici.