La boutique numérique Epic Games continue de livrer et nous avons déjà le nouveau jeu gratuit de sa promotion de Noël.

Nous continuons à rayer les jours du calendrier au rythme auquel nous recevons jeux gratuits sur Epic Games Store. Nous sommes pratiquement à mi-chemin de l’offre de Noël, dans laquelle la boutique digitale offre chaque jour un jeu, avec la particularité que nous avons 24 heures pour télécharger et puisse-t-il rester à jamais dans notre bibliothèque.

Epic Games Store continuera à offrir des jeux pendant 8 jours supplémentairesC’est maintenant au tour de Tropico 5, l’une des sagas stratégiques les plus élaborées et les plus charismatiques, qui nous donne la possibilité de “simuler une dictature”, être en mesure d’étendre la dynastie de l’époque coloniale au-delà du 21e siècle, avec de nombreuses possibilités pour accroître notre pouvoir en cours de route. Vous pouvez le télécharger rapidement à partir de ce lien.

C’est lui septième jeu gratuit proposé par Epic Games Store dans votre promotion de vacances. Jusqu’à présent, nous avons pu télécharger gratuitement des jeux comme Cities Skylines, Oddworld New and Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien Isolation et Metro 2033.

Il reste encore quelques jours pour continuer le téléchargement jeux gratuits d’Epic Games Store. D’ici là, vous voudrez peut-être passer en revue notre revue Tropico 5.

