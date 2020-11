Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Take-Two Interactive a été la première entreprise à proposer un nouveau prix pour les jeux de nouvelle génération. Au milieu de la ferveur pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, l’un des simulateurs les plus réussis au monde a ouvert la possibilité à des jeux de coûter 70 USD. Eh bien, malgré les critiques, la décision a été prise et Strauss Zelnick en a récemment parlé.

Lors du récent rapport financier de Take-Two, Strauss Zelnick, PDG de la société qui possède des franchises aussi importantes pour l’industrie que NBA 2K et Grand Theft Auto, a évoqué l’augmentation de prix appliquée avec les versions de NBA 2K21 pour PS5 et Xbox Series X et la raison pour laquelle il a été appliqué. Dans un premier temps, le manager a souligné que cela ne signifie pas que tous les jeux de la société seront au prix de 70 USD: “Le prix est déterminé titre par titre. Le prix que nous avons établi pour NBA 2K21 pour la prochaine génération reflétait le fait que Il y a eu une augmentation depuis 2005 et les coûts de production ont augmenté de 200 ou 300%. Nous pensons que c’est logique et par conséquent, nous pensons que les consommateurs sont d’accord avec cela. “

Sommes-nous confrontés à une augmentation imminente des prix des jeux vidéo?

Cette clarification a lieu dans le cadre des débuts de la PS5 et de la Xbox Series X | S et de la révélation des améliorations que NBA 2K21 aura, un titre qui, malgré plusieurs aspects négatifs qui ont frappé la franchise ces dernières années, est si populaire qui était actuellement celui qui dirigeait les finances de Take-Two. Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, il est indéniable que si les jeux les plus réussis continuent d’être achetés même lorsqu’ils coûtent 70 USD, il est probable que cette nouvelle norme sera bientôt adoptée dans de nombreux titres de l’industrie. “

Récemment, Phil Spencer, responsable de la Xbox, a donné son avis sur la possible augmentation des prix des jeux vidéo, qu’il jugeait problématique, en particulier pour ceux qui ne sont pas si loin dans le monde des jeux vidéo et plus à un moment où les gens font face aux difficultés causées par la pandémie.

