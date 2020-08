Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’utilisation de triches dans les jeux en ligne est un problème qui affecte l’expérience de jeu de millions de personnes et qui se déplace généralement dans les limites de l’anonymat ou du secret. Cependant, il semble que nous devrons bientôt faire attention à ces sessions de jeu « légitimes » car la grande performance d’un joueur pourrait cacher autre chose, comme cela est arrivé à un streamer sur Twitch qui a été découvert en train de tricher sur Call of Duty: Warzone.

Ce week-end, la controverse a été localisée sur une émission Twitch après que le streamer MrGolds a été découvert en train de tricher dans Call of Duty: Warzone. Au cours de la session de jeu, MrGolds, qui a gagné en popularité dans le composant en ligne de Call of Duty: Modern Warfare, s’est vanté de la qualité de son jeu et s’est même comparé aux meilleurs joueurs.

Cependant, s’il a même osé demander à ses téléspectateurs s’ils « avaient vu quelqu’un d’aussi bon que lui », un détail s’est révélé et c’est que l’émotion pour sa grande performance lui a fait oublier de cacher la fenêtre EngineOwning, ensemble de des outils de triche dans lesquels il avait activé les options de viser automatiquement les joueurs et de viser la tête des personnages.

Malheureusement pour MrGolds, quand il s’est rendu compte de son erreur, il était trop tard car les spectateurs avaient réalisé qu’il trichait et il était resté silencieux, avec un air surpris et inquiet de ce qui venait de se passer.

De toute évidence, la communauté était au courant de ce qui s’était passé et l’utilisation de la triche par MrGolds a été signalée comme un exemple terrible et plus encore parce qu’en tant que streamer, elle ne devrait pas promouvoir ces types d’outils pour profiter et ruiner l’expérience de jeu. des autres.

Activision a récemment intenté une action en justice contre une entreprise qui vendait des outils de triche dans Call of Duty: Warzone.

