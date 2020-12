Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/12/2020 09:06

Le 19 décembre, un streamer de Tic, dite MissBehavin, transmise par une erreur contenue pour les adultes, puisqu’elle exécutait une danse érotique où elle montrait ses parties intimes. En réponse, La plateforme a interdit la fille pendant seulement trois jours, une décision qui n’a pas plu au public.

Après cet événement, MissBehavin a révélé que tout était une erreur et que l’émission était destinée à son public OnlyFans. De cette façon, le 22 décembre, le streamer a récupéré sa chaîne. Cependant, les gens ne sont pas satisfaits de cette décision. Compte tenu de la façon dont Twitch est devenu restrictif ces derniers mois, beaucoup ont souligné que la punition était très légère, d’autant plus que les actions de qualité inférieure ont fait face à des mois d’interdiction.

Voici ce que mentionnent les règles Twitch concernant le type de contenu que MissBehavin a présenté il y a quelques jours:

«Le contenu et les activités sexuellement explicites, tels que la pornographie et les actes et services sexuels, y compris leur sollicitation et leur offre, sont strictement interdits. Les émissions dans les zones où des activités sexuelles ou de la nudité peuvent avoir lieu sont interdites, même lorsqu’une telle conduite ou activité n’a pas lieu à l’indication de la banderole ou se produit en arrière-plan ».

✅ Le partenaire Twitch “MissBehavinOfficial” (@MissBehavintv) a été annulé après 3 jours, 23 minutes et 25 secondes! ✅https: //t.co/uyEkyl53jd#twitch #unban #partner #twitchpartner 👆 – StreamerBans (@StreamerBans) 20 décembre 2020

En réponse, la communauté en est venue à spéculer que Twitch a un type particulier de favoritisme pour MissBehavin. De la même manière, certaines personnes ont accusé la plateforme d’avoir un traitement spécial envers les femmes dans cette affaire, depuis Les streamers masculins qui ont montré du contenu pour adultes par erreur ont été sévèrement pénalisés dans le passé.

Pour le moment, il n’y a pas de déclaration officielle de Twitch concernant ces critiques.

