Un streamer Super Mario 64 a récemment établi un tout nouveau record du monde en jouant à travers le jeu en utilisant rien d’autre qu’une batterie électronique.

Le streamer en question – qui passe par la poignée CZR – publie régulièrement un mélange de jaquettes de batterie et de vidéos de jeux sur sa chaîne YouTube. Parfois, il combine les deux jeux emblématiques et speedruns en utilisant une paire de baguettes au lieu d’un contrôleur ordinaire.

Regardez la vidéo ci-dessous, qui montre la percussion rapide de CZR dans Super Mario 64 en moins de 30 minutes.

Il est intéressant de noter qu’il s’agit d’un speedrun de batterie Super Mario 64 16 étoiles, ce qui signifie que vous devez collecter 16 étoiles et terminer le jeu le plus rapidement possible tout en n’ayant accès qu’à un kit de batterie. Le record d’une manette Nintendo 64 classique est presque deux fois plus rapide que cela, le détenteur du record du monde Akki ayant battu le jeu avec 16 étoiles en 14 minutes 59 secondes.

Si CZR devait soumettre son score au classement officiel pour n’importe quelle méthode d’entrée – ce qui signifie celle où tout le monde utilise évidemment un contrôleur normal – il serait classé 880. Pas mal pour un jeu de 24 ans avec un énorme communauté de speedrunning derrière.

Ce n’est pas le seul record de batterie de vitesse que CZR a établi. Sa chaîne est remplie de toutes sortes de pistes de batterie absurdes – il a même établi le record du monde de batterie de vitesse pour avoir battu Ganon dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qu’il a également réussi à accomplir en moins de 30 minutes.

CZR note dans la description vidéo du record du monde de Super Mario 64 que la course de batterie n’était censée être théorique qu’au début – c’était juste quelque chose d’amusant à expérimenter. Cependant, maintenant qu’il a réussi à battre le jeu en moins de 30 minutes, il est possible qu’il obtienne une course de batterie de vitesse toujours plus rapide à l’avenir.

Ce n’est toujours pas le speedrun le plus étrange que nous ayons vu – l’année dernière, nous avons parlé au gars qui a battu le record du monde de Fallout.

