La récente fuite d’informations de Capcom a apporté toutes sortes de noms et de projets qui semblent futurs, mais qui n’ont pas été confirmés par la société à ce jour. Entre eux, Le nom de Street Fighter 6 est trouvé, jeu qui ramènerait enfin les personnages mythiques du jeu de combat et qui, bien sûr, apporterait plusieurs changements.

Parmi les données les plus frappantes sur ce jeu est la possibilité d’abandonner l’exclusivité, quelque chose de très présent avec Combattant de rue v. Bien sûr, dans cette fuite, il est mentionné que la console qui serait laissée de côté serait Nintendo Switch, laissant la place à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. Une première qui se produirait à la fois dans la génération actuelle et dans la suivante.

Bien sûr, vous devez attendre une sorte de confirmation ou de refus de l’entreprise pour savoir si ce sont simplement de fausses informations ou, au contraire, il a un point de vérité. Mais, en attendant, nous serons attentifs aux prochains mouvements de l’entreprise et saurons quelle sera la solution à cette importante fuite.

D’un autre côté, on se souvient que Street Fighter V est disponible sur PlayStation 4, étant l’un des titres qui a révolutionné le monde des jeux de combat offrant de grandes propositions et compétitions. En plus des personnages imposants qui ont marqué un avant et un après pour tous les joueurs à la fois avec leur histoire et un gameplay unique pour surprendre et s’adapter.