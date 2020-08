Sony reste déterminé à surprendre les joueurs avec les propositions les plus intéressantes. Actuellement, de nombreux joueurs continuent de profiter de la grande action de Les gars de l’automne, le titre devenu l’un des plus gros succès téléchargés depuis sa création. Mais cela n’a pas empêché l’entreprise de rester déterminée à surprendre, cette fois avec deux nouveaux jeux qui feront partie de la Catalogue de cadeaux PlayStation Plus.

Si vous vouliez connaître les deux nouveaux jeux que vous pouvez ajouter à votre catalogue, c’est un grand moment pour vous. Comme une grande surprise pour les joueurs, la société a confirmé que le mois de septembre sera rempli d’action. Surtout quand on peut ajouter à notre catalogue l’action de Street Fighter V et PUBG totalement gratuit lors de la souscription au service.

Dans PUBG on connaît l’action de l’un des premiers battle royales qui a cédé la place à l’un des genres les plus aboutis du moment. Avec des saisons, toutes sortes de tests et un bon test d’adresse nous avons pour nous l’un des jeux les plus surprenants du moment.

Mais si votre truc est plus de vous défendre avec des coups de poing, des coups de pied et des compétences uniques, alors il est temps pour vous de mettre vos compétences à l’épreuve avec Combattant de rue v. Ce jeu étonnant garantit de bonnes heures d’action, des tests d’habileté et, bien sûr, les retrouvailles avec certains des personnages les plus importants de la saga.

Bien sûr, si vous n’avez pas encore téléchargé les jeux du mois d’août, c’est le bon moment pour les ajouter à votre catalogue car, à partir du 1er septembre Street Fighter V et PUBG ce seront les nouveaux protagonistes du service.